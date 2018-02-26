Президент Польши обвинил украинских нацистов в геноциде поляков

Президент Польши Анджей Дуда обвинил украинских нацистов в геноциде поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году. Обращение польского президента зачитал госсекретарь его канцелярии Адам Квятковский во время чествования 74-й годовщины преступлений в селе Гута Пеняцкая, сообщает Niezalezna.pl.

"Преступление геноцида, который совершали здесь украинские солдаты и полицейские на службе гитлеровского Третьего рейха, а также украинские националисты, привело к уничтожению около тысячи человек - польских жителей Гуты Пеняцкой, евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали", - говорится в заявлении Дуды.

Он призвал поляков не забывать об этих преступлениях, но при этом подчеркнул, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами, построенным "на основе истины, а не лжи или отрицаниях".

28 февраля 1944 года в Гуте Пеняцкой фашисты уничтожили всю деревню, убив от 500 до 800 человек. Спастись удалось только одному поляку, который сумел убежать. Ряд польских исследователей возлагают ответственность за истребление Гуты Пеняцкой на подразделения дивизии СС "Галичина".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, польско-украинские отношения обострились в ноября, когда Дуда заявил, что украинские лидеры придерживаются антипольских взглядов. На днях глава МИД Украины Павел Климкин выразил готовность признать вину отдельных украинцев за Волынскую резню.