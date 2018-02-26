Фонд святой Екатерины поддержал акцию «Дарите книги с любовью!» делом. Подарили целую мини-библиотеку.

Фонд святой Екатерины поддержал благотворительную акцию муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга «Дарите книги с любовью!». Поддержка оказалась реальной и вещественной, Как передает корреспондент Накануне.RU. Сегодня в «Малой Герценке» Фонд передал книги и развивающие игры, которые теперь пополнят книжные полки детских домов и приютов.

Напомним - акция «Дарите книги с любовью!» стартовала в Екатеринбурге 14 февраля. Суть ее в том ,что все желающие могли принести в библиотеку не только детские книжки, но и игрушки. В самих библиотеках прошли серии мастер-классов по изготовлению книжных закладок, которые будут вложены в подаренные книги.

Стоит отметить, что некоторые дарители не просто дарили книги, но и вкладывали туда открытки, где писали, почему дарят именно эту книгу, желали ребятам много читать и советовали любить литературу.

"В Фонде святой Екатерины нас спросили, каких книг не хватает не только в приютах, но и библиотеках. И закупили совершенно новые книги. Часть из них передадут в библиотеки, которые участвую в программе «Городские воробьи». Они работают с детьми из малообеспеченных и неблагополучных семей", — рассказала главный библиотекарь муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Елена Кямкина.

В собранную мини-библиотеку вошли книги для детей от 3 до 14 лет. Помимо классической серии писателей Виктора Драгунского, Юрия Коваля и финской писательницы Туве Янссон, в набор вошли энциклопедии и игры. Для самых маленьких Фонд закупил серию книг-панорамок.

Все собранные в библиотеках книги и игрушки с помощью волонтеров общественной организации «Грани добра» в ближайшее время будут переданы детям из приютов Екатеринбурга и Свердловской области.