В Екатеринбурге судят бывшего инкассатора, присвоившего около миллиона рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший инкассатор. Его обвиняют в присвоении почти миллиона рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, вечером 10 января этого года старший бригады в спецавтомобиле осмотрел инкассаторские сумки с наличными, переданными ему для инкассации юридическими лицами Екатеринбурга, и убедившись, что деньги есть, взял с собой брезентовую сумку с 940 тыс. руб. После этого он вышел из автомобиля и исчез.

Однако спустя пару дней полицейские сумели оперативно вычислить и задержать предполагаемого похитителя.

Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. За совершенное преступление теперь уже бывшему инкассатору может грозить до шести лет лишения свободы.