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26.02.2018 13:26 Мск (15:26 Екб)
образование | Центральный ФО
Заросшие поля, холодные аудитории и дырявые потолки, через которые залетают голуби: в Мосгордуме обсудили ситуацию в Тимирязевке
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Тимирязевская академия, Мосгордума (2018) | Фото: vk.com/sostimiryazevka

Бедственное положение главного аграрного вуза страны – Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева – стало темой круглого стола в Московской городской думе. Сотрудники и студенты вуза, профессора, депутаты гордумы обсудили состояние учебных корпусов, лабораторий и общежитий вуза, опытных полей, которые едва не отдали под застройку, расходы нынешнего ректора на развлечения, и решили привлечь к спасению Тимирязевской академии Правительство РФ, передает корреспондент Накануне.RU.
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Тимирязевская сельскохозяйственная академия перестала быть главным аграрным вузом страны, отметил модератор дискуссии, депутат гордумы Николай Зубрилин.

"Все сельское хозяйство и в советское время, и сегодня зависит от результатов деятельности Тимирязевской академии. Недостатком оптимизации образования является то, что новые люди, придя в стены образовательных учреждений, навязывают свои неконструктивные решения: начинается перетряска кадров, финансовые траты, которые негативно сказываются на образовательном процессе. За год не было решено ни одной практической задачи. Вуз перестал быть главным аграрным и перешел в третий десяток сельскохозяйственных вузов страны", - сказал Зубрилин на круглом столе 22 февраля.

По его данным, в национальном рейтинге университетов за 2017 г. Тимирязевская академия заняла 129-е место по сравнению с 82-м в 2016 г. и 52-м в 2014 г.

"Идет направленный подготовка к изъятию земель Тимирязевки, которую не удалось осуществить ранее", - заявил депутат.

Тимирязевская академия, Мосгордума(2018)|Фото: vk.com/sostimiryazevka

Сотрудники академии рассказали о массовых увольнениях преподавателей и работников других подразделений, больших тратах на развлечения, падающих потолках в корпусах и общежитиях.

"Деятельность Галины Золиной (ректор РГАУ, - прим. Накануне.RU) свелась к ремонтам туалетов, кафе и праздничным мероприятиям. В то время как наши корпуса и учебные помещения достаточно старые. За все время не было отремонтировано ни одной учебной аудитории, зато в туалетах у нас картинные галереи. Академия перестала думать о будущем и работать на сохранение. Раньше каждый год академия строила планы по ремонту, они всегда согласовывались по каждому подразделению. С приходом нового руководителя планы стали совершенно иными, и сегодня мы видим падающие потолки", - рассказал бывший декан факультета агрономии Александр Соловьев.

Опытные поля академии тоже находятся в упадке, добавил бывший сотрудник академии, кандидат сельскохозяйственных наук: "Мы довели их до идеального состояния в 2016 г. В прошлом году надо было выделить хотя бы 1,5 млн руб. Но более 10 млн ушло на концерты и все остальное, а территории заросли сорняком. Такое руководство ведет академию к катастрофе".

За академию становится стыдно перед иностранными коллегами, признался профессор, доктор биологических наук Виталий Пухальский.

"К моменту появления Золиной в Тимирязевке было слито три вуза – помимо академии, еще два, которые раньше были самостоятельными вузами. То есть человек, не имеющий даже близко отношения к сельскому хозяйству, стал руководить тремя аграрными вузами! Когда зарубежные коллеги спрашивают меня, правда ли у нас академией руководит филолог, они начинают смеяться. А мне обидно. Никогда над Тимирязевской академией никто не смеялся, а теперь мы переживаем такой крах. У меня совершенно четкое понимание того, что человек, не имеющий специального образования, не может руководить учебными заведениями", - заметил профессор.

Тимирязевская академия, Мосгордума(2018)|Фото: vk.com/sostimiryazevka

Кандидат биологических наук Александр Ефимов предложил проверить эффективность трат академии. По его словам, на выступление хора Турецкого в день науки администрация вуза выделила 1 млн руб., на празднование Дня знаний – около 3 млн руб.

При этом ученые и аспиранты не получают необходимых для исследований оборудования и материалов, рассказал аспирант факультета агрономии Данил Антонов.

"Конкурсных закупок по нашим заявкам не было. Как подходить к научной работе, я не представляю", - сказал он.

Непросто живется и студентам. Юлия Васильева напомнила о протекающих крышах, падающих потолках и холодных аудиториях.

"На кафедре физиологии растений постоянно течет крыша. Каждый год там тазики и ведра, студенты ходят каждый день на пары, обходя все это. Еще там дыры в потолке, через которые залетают голуби. То есть в стерильное помещение спокойно может залететь голубь! В аудиториях отсутствуют мультимедийные системы, лекции ведутся с листочка под запись. Стала замечать, что отсутствует отопление в аудиториях, приходится сидеть в верхней одежде: в аудиториях холодно как на улице. Но зато у нас красивые концерты!" – возмутилась студентка.

Тимирязевская академия(2018)|Фото: vk.com/sostimiryazevka

Кафедра физиологии растений

Напомним, что студенты регулярно проводят пикеты с требованием прекратить разрушение вуза и сменить ректора. За одну из таких акций в конце того года им пришлось объясняться перед полицией: сотрудники МВД наведались в общежития поздно вечером и, со слов студентов, устроили допрос с угрозами отчисления "за закрытыми дверями". Одну из студенток довели до нервного срыва.

Тимирязевская сельхозакадемия, Российский аграрный университет, охрана(2017)|Фото: facebook.com/Евгений Белавский

Присутствовавший на круглом столе представитель МВД пояснил, что это был не допрос, а "опрос".

"Конечно, это ненормально, что человек испугался. Опрос предполагает получение сведений на добровольной основе, сотрудники полиции не должны были пугать и использовать недозволенные методы получения сведений. Эти факты необходимо проверить. Если будут основания, мы проведем служебную проверку про закрытые двери", - пояснил он.

Тимирязевская сельхозакадемия, Российский аграрный университет(2017)|Фото: activatica.org

Участники круглого стола приняли резолюцию о состоянии Тимирязевской академии, которая направится в Правительство, Минсельхоз, мэру Москвы, генпрокурору и главе СКР. Собравшиеся попросят Дмитрия Медведева проверить деятельность администрации вуза.

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26.02.2018 13:26 Мск | Москва | Анна Смирнова
15:26 Екб


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Заросшие поля, холодные аудитории и дырявые потолки, через которые залетают голуби: в Мосгордуме обсудили ситуацию в Тимирязевке
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