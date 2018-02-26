Площадь посевных земель в Челябинской области в этом году увеличится на 100 тысяч гектар

В Челябинской области увеличилось количество сельхозтоваропроизводителей получающих погектарную поддержку и растет площадь обрабатываемых земель. Об этом губернатору Борису Дубровскому доложил его заместитель Сергей Сушков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В настоящий момент существует порядка 15 вариантов поддержки аграриев, и одной из основных видов субсидий, которой пользуются в основном растениеводы, является погектарная поддержка. В этом году данный вид поддержки получат 661 аграрий. При этом отмечается рост посевных земель на 100 тысяч гектар, по сравнению с прошлым годом.

"Посевная площадь кампании 2018 года увеличится, такую задачу нам поставил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, и это необходимо для того, чтобы собрать необходимый объём зерна и обеспечить свои нужды в сельском хозяйстве, производственном комплексе, в пищевой перерабатывающей промышленности", – сообщил Сушков.