В Екатеринбурге местный житель обвиняется в убийстве сожительницы

23 февраля в квартире по улице Минометчиков в Екатеринбурге была зарезана 62-летняя женщина. В убийстве подозревают ее сожителя, сообщили Накануне.RU в пресс-центре СКР по Свердловской области.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры ударил женщину ножом в шею. От тяжелой травмы женщина скончалась на месте. О случившимся полиции сообщил сам подозреваемый.

Расследование уголовного дела продолжается.