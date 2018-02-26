В Перми сотрудник "Центра эффективного управления" наказан за махинации с 26 "коммунальными" миллионами

Начальник сектора взыскания задолженности "Центра эффективного управления" отправится в колонию за махинации с 26 млн руб., предназначенными для оплаты коммунальных платежей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Преступник входил в организованную группу, состоящую из семи человек – руководителя "Информационно-расчетного центра – Прикамье", двоих сотрудников этой организации, а также трех директоров различных управляющих компаний.

Начальник сектора мошенничал с деньгам фирмы, осуществляющей расчеты с пермяками за коммуналку. С марте 2012 – марте 2013 г. преступник украл 26 млн 800 тыс. руб., которые должны были пойти на оплату коммунальных услуг. От этого пострадали "НОВОГОР-Прикамье" и "Пермская сетевая компания", "Т Плюс".

Суд приговорил сотрудника центра к двум годам колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. руб. За потерпевшими компаниями осталось право требовать компенсации ущерба. Ранее руководитель "ИРЦ-Прикамье" и еще один участник группы уже отправились в колонию. Остальных членов банды ищут, из-за чего расследование остановлено. Арестованы похищенные деньги, имущество обвиняемого и других участников дела на 57 млн руб.