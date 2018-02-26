Матвиенко: Чистка банковского сектора привела к монополии государственных банков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что чистка банковского сектора, предпринятая ЦБ РФ, привела к снижению конкуренции в этой сфере и к монополии крупных банков, многие из которых – государственные.

"На долю кредитных учреждений с госучастием приходится уже почти 70% активов. Среди десяти самых крупных банков России девять, по сути, являются государственными", - сказала она на заседании Межрегионального банковского совета.

По ее словам, в результате состояние конкуренции в российской банковской сфере "далеко от идеального". Одним из последствий этого спикер Совфеда считает отсутствие реального интереса банков к борьбе за клиента и кредитованию реального сектора экономики, передает РИА Новости.

Центральный банк и финансовые власти должны "внимательно следить за соотношением государственных и частных банков", подчеркнула Матвиенко.

В прошлом году в ЦБ заявили, что рассчитывают на завершение "генеральной уборки" в банковском секторе через два-три года.