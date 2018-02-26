Назначены судьи и инспектор на матч ЦСКА и "Урала"

Назначены судьи и инспектор на матч 21-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и екатеринбургским "Уралом". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Главным арбитром встречи назначен Артем Чистяков (Азов), его ассистентами – Дмитрий Березнев и Роман Усачев из Ростова-на-Дону. Резервным судьей будет Алексей Сухой (Люберцы), инспектором матча – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

Встреча ЦСКА - "Урал" состоится в субботу, 3 марта, в Москве. В первом круге чемпионата в Екатеринбурге команды сыграли вничью - 0:0.