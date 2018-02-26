Следователи Костромы проводят проверку после гибели школьницы в одном из кафе города

Следователи Костромы проводят проверку по факту смерти 16-летней школьницы в одном из кафе города, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По предварительным данным, 23 февраля около 16 часов 30 минут девушка 2001 года рождения отдыхала в кафе "Макдональдс" на Октябрьской площади в Костроме. Девушка внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. "Приехавшие сотрудники "скорой помощи" констатировали ее смерть. Установлено, что несколькими днями ранее девушка жаловалась на боли в сердце", - говорится в сообщении.

Устанавливается причина смерти девушки и все обстоятельства произошедшего.