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В Тюмени два иностранца отправятся в колонию за изнасилование посетительницы кафе
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Тюмени отправили в колонию двоих местных жителей и двоих таджиков, которые надругались в подъезде над посетительницей кафе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.
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Трое виновников получили от трех до семи лет колонии общего и строгого режимов, несовершеннолетний участник изнасилования наказан двумя годами воспитательной колонии. Кроме того, преступники должны будут заплатить пострадавшей 500 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Напомним, 23 июня 2017 г. компания молодых людей – 26- и 22-летние таджики и 17- и 24-летние тюменцы – отдыхала в кафе, где познакомилась с 23-летней девушкой. После закрытия заведения его посетители направились домой к одному из участников застолья. В подъезде дома по улице Холодильной один из преступников предложил единственной в компании девушке интим. Получив отказ, он взял ее силой. Его примеру последовали остальные.

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26.02.2018 12:51 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
14:51 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.09.2017 15:01 Мск
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Ранее 17.07.2017 10:53 Мск
В Тюмени двое местных жителей и двое иностранцев обвиняются в изнасиловании посетительницы кафе








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В Тюмени два иностранца отправятся в колонию за изнасилование посетительницы кафе
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