ЕС отложил продление санкций против россиян, - СМИ

Евросоюз сегодня не примет формальное решение о продлении санкций против российских граждан и юридических лиц.

Как сказал РИА Новости источник в ЕС, принятие решения отложили "из-за национальной процедуры". Новой даты пока не назначено.

Как сообщалось, 26 февраля ожидается продление пакета санкций Евросоюза в отношении 150 россиян и 38 компаний.

Напомним, США и Евросоюз (ЕС) ввели экономические санкции против РФ 31 июля 2014 на один год в ответ на действия Москвы, "дестабилизировавшей ситуацию в Украине". Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора и сферу товаров двойного назначения. 19 марта 2015 продолжительность санкций связали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года.

21 июля Совет ЕС принял решение о продлении экономических санкций против России до 31 июля 2018 года.

Евросоюз принимает решение о наложении санкций единогласно. При этом в некоторых странах необходимо заручиться формальным согласием парламента или кабинета министров, которое обычно не влияет на само решение, но может затянуть сроки его принятия.