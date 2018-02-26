Губернатору Челябинской области Борису Дубровскому доложили о готовности к проведению этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс в Миассе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам вице-губернатора Вадима Евдокимова, рейс-директор международной федерации FIS Мартин Фиала прибыл на курорт 25 февраля, чтобы оценить готовность спортивного объекта к соревнованиям. Сейчас на курорте работает большой оргкомитет.

"С сегодняшнего дня начали заезжать участники. Сегодня днем приехали представители команд США и Германии, в ночь с 27 на 28 ждем еще прибытие около 64 участников. Все участники – 17 команд – летят к нам прямиком с Олимпийских игр в Южной Корее, в том числе и призеры Игр", - подчеркнул он.

В настоящий момент на горнолыжном курорте "Солнечная долина" завершается строительство трассы. Для данных работ специалистами было использовано 80 тысяч кубометров снега. Основные параметры трассы останутся неизменными по сравнению с прошлым годом, но добавится несколько фигур, чтобы увеличить сложность прохождения трассы и амплитуду прыжков у спортсменов.

Этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс пройдут 3 и 4 марта. Спортсмены начнут тренировки 27 февраля. 2 марта пройдут квалификационные заезды, а 3 и 4 марта – финалы двух этапов.