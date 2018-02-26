В Зауралье внесли изменения в закон о доплатах сельским учителям - с апреля этого года в регионе увеличится компенсация, выплачиваемая педагогам на коммунальные расходы, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании регионального правительства по этому поводу были внесены правки в закон "О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области".

На эти деньги учителя оплачивают отопление, освещение, жилье. Уже в апреле денег придет на 20% больше - 1 тыс. 440 рублей. Для этого из бюджета области выделят около 30 млн рублей.

"Изменения в закон вносятся в целях совершенствования социальных льгот и гарантий проживающим и работающим в сельской местности педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям государственных и муниципальных образовательных организаций", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.