МОК не будет применять санкций к российским хоккеистам за исполнение гимна

Международный олимпийский комитет с пониманием отнесся к исполнению российскими хоккеистами гимна страны во время вручения золотых медалей Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Никаких санкций к спортсменам применяться не будет.

Напомним, 25 февраля российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли сборную Германии в овертайме со счетом 4:3. Во время награждения золотыми медалями игроки вместе с болельщиками пели российский гимн, когда на арене был включен олимпийский гимн. Согласно требованиям МОК, российским спортсменам и другим членам делегации было запрещено петь гимн своей страны на любых олимпийских объектах в Пхенчхане.

Однако никаких санкций за это применяться не будет.

"Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах", - говорится в сообщении МОК, которое приводит ТАСС.

Напомним, ранее фигурист Владимир Морозов, завоевавший серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в паре с Евгенией Тарасовой, проигнорировал церемонию закрытия Игр из-за запрета российского флага.