В Сургуте две чиновницы получили миллион за незаконную продажу принадлежащей мэрии недвижимости

Двоих бывших чиновников мэрии Сургута и двоих их подельников судят за взятку в 1 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

По версии следствия, осенью 2016 г. начальник отдела учета и оформления жилья мэрии и ведущий специалист указанного отдела получили через посредников 1 млн руб. В ответ они должны были определенным образом решить вопросы, связанные с оформлением недвижимости, принадлежащей администрации.

Сургутянки потеряли свои должности. Дело ушло в суд.