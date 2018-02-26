В метро Москвы открылись пять новых станций

В московском метрополитене открылись пять новых станций метро на участке Большой кольцевой линии. В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, передает "Интерфакс".

Так, на участке протяженностью 10,5 км открыты станции "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". По словам столичного градоначальника, в течение ближайших 4-5 лет будут построены все остальные станции Большой кольцевой линии.

12:00 Открыта новая – Большая кольцевая линия #мосметро. Станции Петровский парк, ЦСКА, Хорошёвская, Шелепиха и Деловой центр открыты для пассажиров! — Московское метро (@MetroOperativno) 26 февраля 2018 г.

Четыре из открытых станций будут пересадочными. Ожидается, что открытие первого участка Большой кольцевой линии повысит транспортную доступность пяти районов Москвы. По завершении строительства длина кольца составит около 67 км.