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Новости
26.02.2018 12:15 Мск (14:15 Екб)
политика | В России
МИД назвал цель вбросов на тему наркотиков в аргентинской дипмиссии
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рябков сергей алексеевич заместитель министра иностранных дел рф (2015) | Фото: Накануне.RU

В МИД назвали цель вбросов на тему наркотиков в посольстве России в Аргентине. Это делается, чтобы очернить дипмиссию, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на заседании международного комитета Совета Федерации.
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"Те информационные вбросы, которые прошли в выходные дни по разным аспектам этого дела, преследуют цель, на мой взгляд, отвлечь от главного и бросить тень на работу, проведенную в этом довольно сложном и необычном деле", – передает РИА Новости слова Рябкова.

Димпломат рассказал, что бывший сотрудник технического персонала посольства оставил в подвале школы при дипмиссии некий груз, который планировал переправить в Россию.

"Вследствие проявленной послом и персоналом бдительности, была проведена соответствующая проверка, которая выявила нахождение в этих упаковках наркосодержащих веществ. После чего к делу подключились наши службы, которые с первого дня находились в самом тесном контакте и взаимодействии с аргентинскими коллегами. Затем прошел период оперативно-розыскных мероприятий", – сообщил Рябков.

Далее операция перешла в стадию контролируемой поставки, в ходе которой в Россию вместо реального груза были вывезены муляжи, а причастные к преступлению лица были задержаны.

Ранее правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Речь шла об обнаружении в дипломатической почте посольства России в Аргентине 400 килограммов кокаина, которые были скрыты в 12 чемоданах, найденных в школе при посольстве.

СМИ сообщали, что самолет секретаря Совета безопасности Николая Патрушева был использован сотрудниками спецслужб для транспортировки чемоданов с мукой, которые должны были играть роль наркотиков в ходе операции по выявлению преступной группировки. В Совбезе эти сообщения опровергли.

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26.02.2018 12:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:15 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.02.2018 13:55 Мск
Совбез РФ опроверг слухи о том, что самолет Патрушева задействовали для пресечения поставки кокаина из Аргентины

Ранее 24.02.2018 09:17 Мск
МИД России объяснили происхождение 389 кг кокаина, найденных в посольстве в Аргентине








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МИД назвал цель вбросов на тему наркотиков в аргентинской дипмиссии
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