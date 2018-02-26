Казахский "стэндапер" Нурлан Сабуров извинился перед сургутянкой, которой пожелал "сдохнуть"

Известный стэндапер Нурлан Сабуров, который пожелал сургутянке смерти во время выступления в местной филармонии, позвонил югорчанке и извинился, сообщает "О, Сургут".

Кроме того, он помог ей материально.

Напомним, выступление Сабурова было прервано разговором по телефону одной из зрительниц. После беседы она выбежала из зала, а комик сказал: "Что это было? Надеюсь, ты сдохла". Позже выяснилось, что югорчанке позвонила мать и рассказала о смерти отца. В интернете на юмориста обрушился шквал уничижительных реплик. При этом и телеканал ТНТ, и "Comedy club production" заявили Накануне.RU, что никак не комментируют выступление артиста.