"Корпорация развития Пермского края" не нашла подрядчика для строительства ЖК "Любимов"

"Корпорация развития Пермского края" не смогла выбрать подрядчика для строительства домов в ЖК "Любимов" в Березниках. На подряд претендовали пять компаний, соответствующими условиям признаны лишь документы от двух застройщиков.

На конкурс были выставлены два лота. Дома, общей площадью 15,7 тыс. кв м, должны быть сданы к 31 июля 2019 г. Максимальная стоимость лота - 426,1 млн руб. В конкурсе приняли участие компании "Еврострой" (Москва), "Северстройгрупп" (Санкт-Петербург),"Алекс" (Воронеж), "Новый дом" (Липецк) и "ВСК" (Москва).

Эти же организации, за исключением "Алекс", подали заявки и на второй лот. - 40,8 тыс. кв. м жилья с начальной ценой 1,014 млрд руб., сообщает "Коммерсант-Прикамье".

По результатам рассмотрения заявок на первый лот стоимостью 426 млн руб. признаны соответствующими документации о закупке только заявки воронежского "Алекс" и "Северстройгрупп" из Санкт-Петербурга. При этом комиссия решила продлить срок рассмотрения их заявок до 7 марта. Оба претендента должны представить дополнительные сведения.

Закупка по второму лоту стоимостью более 1 млрд руб. признана несостоявшейся. Комиссия решила, что все заявки не соответствуют требованиям документации.