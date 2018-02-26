"Уголовное преследование прекращено". На Южном Урале росгвардеец не привязывал младшего брата цепью к кровати

На Южном Урале прекращено уголовное преследование сержанта Александра Фирсова, проходящего военную службу по контракту в войсковой части 3446, сообщили Накануне.RU в главном военном следственном управлении СК РФ.

Военнослужащего ранее подозревали в незаконном лишении ребенка свободы. Так, собственная мать, две родные сестры, а также сам потерпевший, рассказали, что Фирсов, который был старшим сыном, 26 августа прошлого года приехал к ним в гости в Кыштым. Мать пожаловалась военнослужащему на его младшего брата 2004 года рождения, который, не ставя ее в известность, постоянно уходит из дома. Военнослужащий якобы привязал при помощи цепи ребенка к металлической кровати. В таком положении мальчик находился до прибытия сотрудников полиции.

Следователи установили непричастность подозреваемого к совершению преступления.

"В рамках расследования уголовного дела были собраны доказательства, свидетельствующие о непричастности подозреваемого к совершению названного деяния, а также и установлено лицо, его совершившее. Для принятия процессуального решения в отношении последнего уголовное дело направлено по подследственности в территориальный следственный отдел", - говорится в сообщении.