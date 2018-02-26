В Екатеринбурге очевидцы потушили горящую "Газель" до прибытия пожарных

В Екатеринбурге очевидцы самостоятельно потушили горящий автомобиль. Инцидент произошел сегодня утром на улице Байдукова.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 2 кв.м огнем был поврежден моторный отсек и кабина автомобиля "Газель". На место происшествия выезжали две единицы техники и 11 человек личного состава. Как отметили в ведомстве, возгорание было ликвидировано очевидцами с помощью первичных средств пожаротушения до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Напомним, недавно в Екатеринбурге сгорела грузовая "Газель". Огонь потушили за 4 минуты.