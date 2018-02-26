В Тюмени "нейтрально" отнеслись к бойкоту этапа Кубка мира по биатлону

Член правления Союза биатлонистов России, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, комментируя решение некоторых стран бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, заявил, что оно было ожидаемым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Мы ожидали, что будут такие заявления, и знали, что ряд стран поддержит это обращение", - приводит слова главы региона пресс-служба губернатора Тюменской области.

В пресс-службе также подчеркнули, что отказ стран от участия в соревнованиях не снизит статус мероприятия, поскольку обычно в этапе Кубка мира участвует 25 стран, в то время как для участия в этапе Кубка мира в Тюмени уже заявились 29 стран.

По данным на 26 февраля, участвовать в тюменском этапе с 22 по 25 марта будут сборные Австрии, Республики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.

На сегодняшний день продано более 21 тыс. билетов.

"Билеты на этап Кубка мира по биатлону продаются с декабря. Продано уже больше половины билетов. На выходные дни ничего не осталось", - сообщили Накануне.RU в областном Центре спортивной подготовки.

В департаменте спорта Тюменской области подчеркнули, что к заявлениям о бойкоте соревнований регион относится нейтрально.

"Принятие решения об участии в любых соревнованиях остается за национальной федерацией, тренерами, самими спортсменами. Здесь все зависит от того, какое они решение будут сами принимать. К нам уже не раз приезжали ведущие биатлонисты мира. Они оставляют положительные отзывы как о самих соревнованиях, так и о гостеприимстве нашего города. Это дело каждой сборной, приезжать или не приезжать на соревнования. Решение принимают сами спортсмены и их федерации - это их право", - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, ранее Федерация биатлона США заявила о намерении бойкотировать российский этап Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени. Решение IBU о сохранении этапа Кубка мира в Тюмени они считают "совершенно неприемлемым". Также о бойкоте соревнований заявляли сборные Канады и Чехии. Бойкотировать этап призывал также шведский биатлонист, серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане в гонке преследования Себастьян Самуэльссон. Сборная его страны от участия в соревнованиях отказываться не намерена. Между тем глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что считает справедливым решение сохранить проведение в Тюмени заключительного этапа Кубка мира по биатлону в этом сезоне.

Как сообщало Накануне.RU, 13 февраля Международный союз биатлонистов провел заседание исполкома, на котором принял решение оставить за уральскими регионами проведение этапа Кубка мира.

Соревнования седьмого этапа Кубка пройдут в Увате (9 марта – 11 марта), восьмого – в Ханты-Мансийске (13 – 17 марта), девятого – в Тюмени (20 марта – 25 марта).