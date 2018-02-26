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В Тюмени "нейтрально" отнеслись к бойкоту этапа Кубка мира по биатлону
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Гонка чемпионов Тюмень биатлон (2015) | Фото: biathlonrus.com

Член правления Союза биатлонистов России, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, комментируя решение некоторых стран бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, заявил, что оно было ожидаемым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Мы ожидали, что будут такие заявления, и знали, что ряд стран поддержит это обращение", - приводит слова главы региона пресс-служба губернатора Тюменской области.

В пресс-службе также подчеркнули, что отказ стран от участия в соревнованиях не снизит статус мероприятия, поскольку обычно в этапе Кубка мира участвует 25 стран, в то время как для участия в этапе Кубка мира в Тюмени уже заявились 29 стран.

По данным на 26 февраля, участвовать в тюменском этапе с 22 по 25 марта будут сборные Австрии, Республики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.

На сегодняшний день продано более 21 тыс. билетов.

"Билеты на этап Кубка мира по биатлону продаются с декабря. Продано уже больше половины билетов. На выходные дни ничего не осталось", - сообщили Накануне.RU в областном Центре спортивной подготовки.

В департаменте спорта Тюменской области подчеркнули, что к заявлениям о бойкоте соревнований регион относится нейтрально.

"Принятие решения об участии в любых соревнованиях остается за национальной федерацией, тренерами, самими спортсменами. Здесь все зависит от того, какое они решение будут сами принимать. К нам уже не раз приезжали ведущие биатлонисты мира. Они оставляют положительные отзывы как о самих соревнованиях, так и о гостеприимстве нашего города. Это дело каждой сборной, приезжать или не приезжать на соревнования. Решение принимают сами спортсмены и их федерации - это их право", - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, ранее Федерация биатлона США заявила о намерении бойкотировать российский этап Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени. Решение IBU о сохранении этапа Кубка мира в Тюмени они считают "совершенно неприемлемым". Также о бойкоте соревнований заявляли сборные Канады и Чехии. Бойкотировать этап призывал также шведский биатлонист, серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане в гонке преследования Себастьян Самуэльссон. Сборная его страны от участия в соревнованиях отказываться не намерена. Между тем глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что считает справедливым решение сохранить проведение в Тюмени заключительного этапа Кубка мира по биатлону в этом сезоне.

Как сообщало Накануне.RU, 13 февраля Международный союз биатлонистов провел заседание исполкома, на котором принял решение оставить за уральскими регионами проведение этапа Кубка мира.

Соревнования седьмого этапа Кубка пройдут в Увате (9 марта – 11 марта), восьмого – в Ханты-Мансийске (13 – 17 марта), девятого – в Тюмени (20 марта – 25 марта).

Другие новости по темам: кубок по биатлону в тюмени, бойкот, Международный союз биатлонистов, IBU, Владимир Якушев, департамент спорта
26.02.2018 13:10 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
15:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.02.2018 08:40 Мск
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В Тюмени "нейтрально" отнеслись к бойкоту этапа Кубка мира по биатлону
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