Спецборт с российскими олимпийцами вылетел из Сеула с опозданием

Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпиаде-2018, вылетели из Южной Кореи в РФ с полуторачасовым опозданием.

Ожидается, что спецборт приземлится в Москве в 18:40 мск. В зоне регистрации сеульского аэропорта российских олимпийцев, среди которых также были лыжники, фигуристы, бобслеисты и фристайлисты, провожали два десятка журналистов.

Особым вниманием у представителей прессы и пассажиров аэропорта пользовались хоккеисты, многие из которых приехали с золотыми медалями на шеях, передает ТАСС.

Напомним, российские спортсмены в Пхенчхане завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград). Золото выиграли российские хоккеисты, победившие в финале сборную Германии (4:3 ОТ), и фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой в женском одиночном катании.