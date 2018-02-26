На Среднем Урале вынесли приговор предпринимателю, который пистолетом угрожал детям в магазине

В Серове вынесен приговор предпринимателю, который пистолетом угрожал убийством детям, которые пришли купить газированной воды. Мужчина признан виновным по статье "угроза убийством", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что 14 июня 2017 года в вечернее время предприниматель Поляруш находился в состоянии алкогольного опьянения в помещении магазина в деревне Поспелково Серовского района, где он осуществляет предпринимательскую деятельность. К магазину подошли двое несовершеннолетних и попросили продать им газированную воду. Мужчина выставил газобаллонный пистолет и направил его в сторону подростков, высказав в их адрес угрозу убийством словами: "Давайте уходите отсюда, я пьяный и могу выстрелить".

На протяжении рассмотрения уголовного дела в суде подсудимый вину в совершении преступления не признал и постоянно менял версии происходящего.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.