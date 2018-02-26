На Южном Урале производство сельскохозяйственных машин, выращивание овощей и рыбоводство вошли в перечень приоритетных рынков

В Челябинской области расширен перечень приоритетных рынков. Такое решение принято на заседании совета по содействию развитию конкуренции в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Так, в перечень приоритетных рынков вошли производство сельскохозяйственных машин и оборудования, информационные технологии и разработка программного обеспечения, выращивание овощей закрытого грунта и рыбоводство. Ранее в перечне приоритетных рынков находились жилищное строительство, производство мяса, туристические услуги и производство наукоемкой высокотехнологической продукции.

"Весь прошлый год мы посвятили масштабной перезагрузке системы поддержки малого и среднего предпринимательства. Создан широкий спектр инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, открыт МФЦ "Территория бизнеса". Теперь важно получить обратную связь и понять, насколько наши шаги способствуют развитию конкуренции и снятию административных барьеров", - отметил Борис Дубровский.