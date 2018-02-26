Доверенное лицо Явлинского отказался представлять его на выборах

Уральский ученый Алексей Мосин - доверенное лицо Григория Явлинского - отказался представлять его на выборах президента РФ.

Свое решение ученый Алексей Мосин опубликовал на странице в Facebook в открытом письме на имя Григория Явлинского, кандидата в президенты РФ от партии "Яблоко".

"Вся мощь государственной машины, включая телевидение, суды и даже Центризбирком, работает на то, чтобы создать комфортные условия для "основного кандидата". Мы имеем дело с переназначением действующего главы государства на новый шестилетний срок..." - пишет Мосин.

Уральский ученый призывает Явлинского отказаться от участия в выборах.

Алексей Геннадьевич Мосин - специалист по антропонимике, профессор, доктор исторических наук, автор множества научных и популярных публикаций на темы культуры Урала.