В Великом Новгороде арестован водитель, сбивший 23 февраля четырех подростков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, вечером 23 февраля 44-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля "Сузуки" совершил наезд на 4 подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле ТРЦ "Мармелад" в Великом Новгороде. После ДТП он скрылся с места происшествия.

В результате аварии несовершеннолетняя потерпевшая получила перелом бедра, оценивающийся как тяжкий вред здоровью.

Подозреваемый арестован до 23 марта 2018 года.