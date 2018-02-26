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В Нижнем Тагиле открылся медицинский центр "Уралвагонзавода"
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Медецинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ (2018) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле сегодня открылся медицинский центр АО "НПК "Уралвагонзавод". Как передает корреспондент Накануне.RU, в церемонии открытия приняли участие исполнительный директор АО "НПК "Уралвагонзавод", депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Рощупкин, директор по персоналу Константин Захаров, начальник управления капитального строительства "Уралвагонзавода" Валерий Берг и главный врач поликлиники "Уралвагонзавода" Валерий Ионов, которые торжественно перерезали красную ленточку.

Современная поликлиника "Уралвагонзавода" лицензирована и рассчитана на 850 посещений в смену и 150 медицинских осмотров в день. Она построена взамен медсанчасти, которая располагалась на территории предприятия в административных помещениях производственного цеха и на данный момент не во всем соответствует современным медицинским стандартам.

Медецинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ(2018)|Фото: Накануне.RU

Медецинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ(2018)|Фото: Накануне.RU

Медецинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ(2018)|Фото: Накануне.RU

Медецинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ(2018)|Фото: Накануне.RU

По своей оснащенности новый центр не уступает ведущим медучреждениям Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Его концепция дает возможность оказания пациентам медуслуг в полном объеме, включая приемы врачами-специалистами, диагностику и лечение. Учреждение обладает широким спектром диагностических медицинских услуг: магниторезонансная томография, компьютерная томография, рентгенодиагностика и другие. В структуре учреждения отделение профилактики и профосмотров, терапевтическое отделение и отделение специализированной помощи. Последнее оказывает услуги по следующим направлениям: кардиология, гастроэнтерология, эндокринология, неврология, офтальмология, оториноларингология, ревматология, хирургия, гинекология, проктология, урология. Диагностика представлена клинико-диагностической лабораторией, эндоскопическим отделением, отделениями функциональной и лучевой диагностики. Проводятся работы по организации отделения восстановительного лечения.

Введение мощностей учреждения будет поэтапным. На первом этапе будет организован прием врачей-терапевтов и врачей "узких" специальностей. На втором этапе планируется ввод в эксплуатацию клинико-диагностической лаборатории, отделения лучевой диагностики, отделения эндоскопии и отделения физиотерапии.

Медецинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ(2018)|Фото: Накануне.RU

Медецинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ(2018)|Фото: Накануне.RU

Медецинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ, регистратура(2018)|Фото: Накануне.RU

Медецинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ(2018)|Фото: Накануне.RU

В настоящее время приемы ведут хирург, гастроэнтеролог, акушер-гинеколог, эндокринолог, невролог, ревматолог, колопроктолог, отоларинголог и кардиолог. Терапевтическое отделение содержит 12 терапевтических кабинетов и два кабинета доврачебного приема.

Сейчас штат сотрудников составляет около 200 человек, из них 47 врачей. 21 врач имеет высшую квалификационную категорию, два специалиста - степень кандидата медицинских наук. 58 медсестер, более чем треть из них с высшей категорией.

На первоначальном этапе работы центра планируется оказание медицинской помощи работникам УВЗ. В дальнейшем, после введения всех мощностей медицинского центра, возможно обслуживание жителей Дзержинского района и других районов Нижнего Тагила. На площадях старой медсанчасти "Уралвагонзавода" планируется развернуть здравпункт, в состав которого будет входить "скорая помощь", физиотерапевтический и процедурный кабинеты, где в том числе будет проводиться вакцинация.

Медецинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ(2018)|Фото: Накануне.RU

Медецинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ(2018)|Фото: Накануне.RU

Медецинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ(2018)|Фото: Накануне.RU

Всего в центре смонтировано более 150 единиц современного оборудования. Например, в отделении лучевой диагностики установлено современное рентген-оборудование фирмы Siemens. Этой же фирмы и маммограф. Клинико-диагностическая лаборатория оснащена оборудованием фирмы "Рош". Формат лаборатории подразумевает полную автоматизацию основных технологических процессов. Пробирки и контейнеры будут обозначаться штрих-кодом, что позволит полностью избежать ошибок на этапах выполнения и выдачи результатов лабораторных исследований.

Для эндоскопического отделения приобретено оборудование фирмы Pentax: видеофиброгастроскоп и видефиброколоноскоп. В кабинетах УЗИ установлено ультразвуковое оборудование экспертного класса. Кабинеты офтальмологов оснащены оборудованием Сarl Zeiss. Предполагается внедрение информационных технологий на основе медицинской информационной системы "МИС Медиалог" с возможностью ведения электронной регистратуры, формированием электронной амбулаторной карты, а также информационным сопровождением пациента при его обращениях в учреждение. В регистратуре будет функционировать колл-центр и система электронной записи.

Медецинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ, врач, лор, доктор(2018)|Фото: Накануне.RU

Медецинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ(2018)|Фото: Накануне.RU

Медецинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ(2018)|Фото: Накануне.RU

Медецинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ(2018)|Фото: Накануне.RU

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В Нижнем Тагиле открылся медицинский центр "Уралвагонзавода"
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