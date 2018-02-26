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"Черному лесорубу" вынесли приговор на Среднем Урале
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

На Среднем Урале вынесен приговор по одному из самых резонансных дел объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Года экологии. Масштабная вырубка в селе Новоалексеевском весной 2017 года производилась открыто на глазах жителей, долгое время организатор "распила" чувствовал себя безнаказанно и не признавал вину.

22 февраля Первоуральский городской суд вынес приговор жителю города Максиму Ездакову, он обвинялся по статьям "незаконная рубка" (на муниципальной земле) и "кража" (по вырубке на частной территории). Подозреваемый не сотрудничал со следствием, не признавал вину как в ходе расследования, так и в начале судебного процесса, однако после опроса свидетелей стало ясно, что приговор будет обвинительным. В результате в ходе собственных показаний Ездаков признал вину полностью и раскаялся в содеянном. Ущерб составил более 80 взрослых деревьев на муниципальной территории (около 700 тыс. руб.), к вынесению приговора обвиняемый частично возместил нанесенный вред.

В итоге суд назначил ему четыре года условно.

Максим Ездаков, приговор(2018)|Фото: pervomedia.ru/

Скриншот телеканала "Евразия"

Стоит отметить, что в суд вызывалась мать обвиняемого – Ольга Ездакова, предположительно с участка которой и началась масштабная вырубка. Она в свое время работала в администрации Первоуральска, а ныне, как она представилась, работает в свердловском департаменте Госжилинспекции. Ездакова не стала давать показаний, воспользовавшись правом не свидетельствовать против родственника.

Отдельно отметим работу, проведенную Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой и следственным отделом СУ СКР по Первоуральску, которые не дали столь резонансному делу развалиться в объявленный президентом РФ Год экологии (о трудностях расследования мы писали неоднократно), в результате судом подтверждены все доводы местных жителей, писавших обращения в адрес властей, материалы целого ряда СМИ и, разумеется, данные следствия.

Добавим, что по прошлогодней вырубке в Новоалексеевском выделено в отдельное производство дело по еще 390 деревьям, расследование по этому эпизоду продолжается, судя по заявлениям местных жителей, не исключено, что к этому также мог быть причастен получивший условный срок Ездаков.

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13:07 Екб


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"Черному лесорубу" вынесли приговор на Среднем Урале
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