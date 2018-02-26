В Госдуме заявление американской газеты о "хоккеистах без страны" назвали жалким

В Госдуме ответили американскому изданию New York Post, которое назвало олимпийскую сборную России по хоккею, одержавшую победу в олимпийском хоккейном турнире в южнокорейском Пхенчхане, "командой без страны".

Подобные заявления со стороны американской прессы звучат завистливо и жалко, заявил в комментарии Накануне.RU председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"С другой стороны, все это очередная провокация и PR-ход, - отметил депутат. - Через десять лет в истории не останется ни скандалов, ни всяких родченковых, ни бойкотов, ни политики НХЛ, ни всей этой драматургии и трескотни в ток-шоу. Останется только Олимпийское Золото России в хоккее 2018 года".

"Команда без страны выигрывает хоккейное золото", – написала New York Post в Twitter 25 февраля. Под аналогичным заголовком на сайте издания опубликована заметка, посвященная победе российских хоккеистов в финале олимпийского турнира.

A team without a country wins Olympic gold in men's hockey https://t.co/CUIT8nyQ4O pic.twitter.com/qQbo7XuIFU — New York Post (@nypost) 25 февраля 2018 г.

Однако российские болельщики тут же напомнили газете, что "команда без страны" разгромила "команду без медалей" на групповом этапе.

"Команда из США уехала вообще без медалей. Россия 4:0 США", – пишут пользователи.

"Все люди мира знают, кто такие эти парни. И вы знаете", – добавляют возмущенные болельщики.