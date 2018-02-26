На Южном Урале женщина и ее двухлетний сын отравились угарным газом

В Челябинской области проводится доследственная проверка по факту смерти местной жительницы и ее 2-летнего сына. По предварительным данным, они отравились угарным газом из-за неисправной вытяжки в дымоходе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Их тела были обнаружены днем 25 февраля в одном из частных домов поселка Арчаглы-Аят. Муж погибшей доставлен в лечебное учреждение с признаками отравления угарным газом.

Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки в дымоходе.