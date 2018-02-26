Тюменский аэропорт "Рощино" вытеснял поставщика с рынка бортового питания

Арбитражный суд Тюменской области встал на сторону УФАС в споре с аэропортом "Рощино" из-за ограничения конкуренции на рынке бортового питания, сообщили Накануне.RUв пресс-службе Тюменского УФАС.

Напомним, с жалобой в антимонопольную службу обратился поставщик бортового питания "Сила вкуса".

Законодательно на "Рощино" возложены функции по обеспечению авиационной безопасности, в их числе - организация и проведение досмотра бортового питания, доставляемого на борт воздушных судов. Несмотря на то, что расходы на проведение досмотра бортового питания оплачивала авиакомпания, аэропорт в течение 2016 года взимал с поставщика дополнительную плату за проведение досмотра. Затем, сославшись на недостаток сотрудников службы безопасности и транспортных средств, аэропорт сообщил компании "Сила вкуса" о прекращении предполетного досмотра бортового питания и предоставления специального транспорта для доставки его до самолета с января 2017 года.

В марте 2017 г., аэропорт создал для поставщика ситуацию, которая могла привести к срыву поставки бортового питания и фактически стала причиной задержки рейса самолета авиакомпании S7.

В ходе разбирательств по делу сотрудники Тюменского УФАС России выявили, что аэропорт "Рощино" имеет экономическую заинтересованность в вытеснении "Сила вкуса" с рынка поставки бортового питания, поскольку тоже осуществляет деятельность на этом рынке.