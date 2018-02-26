В Челябинске разработают программу по сокращению очередей в детсады для детей до 3 лет

В Челябинске разрабатывается программы по сокращению очередей в детские сады для малышей в возрасте от 1 до 3 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В столице южного Урала решена проблема с очередностью среди ребят от 3 до 7 лет. Так, в 2017 году было дополнительно открыто 1 тыс. 263 места.

Однако, как сообщила председатель комитета по делам образования Светлане Портье, на 20 февраля очередь на устройство в детские сады от двух месяцев до семи лет составляет 33 тыс. 484 ребенка. По поручению президента к 2021 году необходимо ликвидировать очередность в садики ребятам до трех лет.

В связи с этим в Челябинске было принято решение подготовить программу по созданию дополнительных мест для дошколят.

"Совместно с Правительством Челябинской области она будет представлена к защите на федеральном уровне", - отметил глава города Евгений Тефтелев.

В настоящий момент самыми востребованными районами по обеспечению местами в дошкольные учреждения у населения города остаются Курчатовский, Калининский, Тракторозаводский, Ленинский и Центральный. Строительство детских садов там планируется и за счет федеральной субсидии.

В 2018 году запланирована реконструкция и строительство детских садов в Курчатовском, Калининском районах города и поселке Чурилово, и выкуп детских садов на первых этажах жилых домов в Центральном и Советском районах.