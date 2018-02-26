Полиция Таиланда задержала 10 россиян, проводивших секс-тренинг в Паттайе: среди них могут быть Рыбка и Лесли

Полиция Таиланда задержала 10 россиян, незаконно проводивших секс-тренинг в курортной Паттайе. Известно, что организатором этих курсов является блогер Александр Кириллов, выступающий под псевдонимом Алекс Лесли.

Как пишет газета The Nation, на которую ссылается ТАСС, полицейский рейд был проведен в одном из отелей Паттайи в минувшее воскресенье. Блюстители порядка обнаружили более 43 туристов из России, ставших участниками секс-тренинга стоимостью примерно в 20 тыс. батов (около $625). Полицейские опросили и отпустили участников тренинга, однако задержали 10 человек, выступавших его организаторами.

По данным издания, одному из задержанных предъявлено обвинение в нарушении миграционного законодательства Таиланда, еще трое обвиняются в незаконном проникновении на территорию королевства, остальные - в нелегальной трудовой деятельности без оформления разрешения на работу. Эти правонарушения могут грозить задержанным штрафом и депортацией.

Есть ли среди задержанных Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), пока неизвестно. Судя по фотографиям из соцсетей, она также принимала участие в очередном тренинге Лесли в Таиланде.

Напомним, ранее миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на эскорт-модель Настю Рыбку и коуча Алекса Лесли. Бизнесмен был недоволен тем, что Рыбка и Лесли разместили в социальных сетях посты, фотографии и аудиозаписи, которые касаются личной жизни предпринимателя, при том, что он не давал своего согласия на публикацию материалов.