В Караганде двухлетний мальчик из России скончался после посещения стоматологической клиники

В Караганде после посещения стоматологической клиники скончался двухлетний мальчик из России, по факту гибели ребенка проводится досудебное расследование, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу комитета охраны общественного здоровья Республики Казахстан.

Как отмечается, инцидент произошел в стоматологической клинике Tiny Dent. Мальчик скончался в реанимационном отделении областного медцентра после внутривенной анестезии.

Для выяснения обстоятельств гибели мальчика в установленные местным законодательством сроки будет проведена внеплановая проверка клиники с привлечением экспертов.