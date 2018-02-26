"Собака лает, караван идет": Олимпийский чемпион ответил на статью NY Post о "хоккеистах без страны"

Американские СМИ назвали российских хоккеистов "командой без страны". В Госдуме предлагают не реагировать на подобные "уколы" и продолжать двигаться вперед, как это делает "Красная машина".

"Не нужно обращать внимания на разного рода оскорбления, негативная информация сейчас будет идти от разного рода источников. У России есть свой курс, свои традиции в спорте, надо этому следовать, - сказал в комментарии Накануне.RU депутат Госдумы от Свердловской области, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков. - Понятно, что никому не нужна сильная Россия, и эти нападки будут идти по разным направлениям, будь то спорт, или иные виды деятельности".

По словам Чепикова, давление со стороны Международного олимпийского комитета не уменьшается, совершенно очевидно, что мы многим не нравимся. Однако не стоит придавать подобным комментариям особого значения, считает депутат: "Собака лает, караван идет".

"Давайте продолжать двигаться в том же направлении, что и наши хоккеисты, то есть побеждать", - заключил олимпийский чемпион.

Как ранее сообщало Накануне.RU, сборная России обыграла немцев со счетом 4:3 и впервые в истории завоевала олимпийское золото. В 1992 году золото завоевала объединенная команда. До этого в Олимпийских играх семь раз одерживала победу сборная СССР.