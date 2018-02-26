Экс-соперник Бурматова и Юревича получил важный пост в "ЕР"

в этот день
26.02.18
12:31
В Екб.14:31
Путин может посетить Свердловскую область на следующей неделе
СКР считает справедливым приговор фигурантам дела "Дальспецстроя"
"Курганмашзавод" снова просят признать банкротом
Главное
"Собака лает, караван идет": Олимпийский чемпион ответил на статью NY Post о "хоккеистах без страны"

Тема дня
"За товарищей умереть не страшно" На рассвете 27 апреля 1985 года спутники США зафиксировали мощную вспышку там, где не ждали – на афгано-пакистанской границе. Взрыв такого масштаба мог говорить только о советском присутствии. В этом месте находилась американская база подготовки моджахедов партии "Исламское общество Афганистана", в плену у них оказалось несколько советских солдат…
22.02.2018
культура  |  комментариев: 7
Аналитика
Вся аналитика

Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
21.02.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Дмитрий Лекух – об очередном допинг-скандале: Невозможно же соревноваться с биороботами! С одной стороны, мельдоний ему никак бы не помог, а тем более однократное его применение. С другой стороны, запрет на этот препарат все же есть в документах, есть и версия (не знаю, насколько ответственная), что таким образом он похмелье лечил. Увы, неслучайно признал свою вину и отказался от разбора в Спортивном арбитраже.
22.02.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В соцсетях появились первые спутниковые снимки новейших истребителей Су-57, которые прибыли в Сирию
"Картошку жарили, а потом тр...сь". На Южном Урале задержали педофила, который насиловал детдомовцев в присутствии воспитателя
В Тюменской области на карантин закрыли 181 школу
Срочно! В Кургане задержан начальник управления ФНС Владимир Рыжук
Ритейлеры заявили об угрозе закрытия аптек в малых городах
Академики РАН направили Путину повторное письмо о "некомпетентности ФАНО"
Красная – Советская – Российская армия: 100 лет славной истории
После изнасилования детей на Южном Урале Генпрокуратура поручила проверить детдома Уральского региона
Голосование
Выступление России на ОИ-2018 - поражение или победа?

Поражение, выступили очень слабо

С учетом давления - победа

Это поражение чиновников, но победа спортсменов

Я не следил за Олимпиадой/мне неинтересно


Результаты 11

Экс-соперник Бурматова и Юревича получил важный пост в "ЕР"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

голиков олег александрович депутат законодательного собрания челябинской области 2018 (2018) | Фото: Накануне.ru

Депутат Законодательного собрания Челябинской области, заместитель секретаря челябинского регионального отделения "Единой России" Олег Голиков будет отвечать за формирование кадрового резерва в межрегиональном координационном совете (МКС) партии на Урале. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе челябинской "ЕР".
Читайте также:

Кадровая политика партийного резерва, вопросы его формирования - важнейшее направление в деятельности МКС на Урале. Назначение Голикова на "кадры" - безусловно, знак особого доверия к кандидату со стороны руководства партии и собственно руководителя партструктуры Ивана Квитки.

"Комиссия по кадровым вопросам - экзамен для тех, кто претендует войти в состав руководящих органов региональных и местных отделений партии, занять руководящие должности в законодательных (представительных) органах госвласти субъектов и представительных органах местного самоуправления. Также комиссия проводит собеседования на должности руководителей фракций партии и членов избирательных комиссий разных уровней", - прокомментировал назначение Голикова Квитка сразу после заседания в Екатеринбурге.

Особенно важным это решение представляется в свете ряда предстоящих региональных и муниципальных избирательных кампаний, которые пройдут в Свердловской и Челябинской областях, других регионах УрФО в ближайшие годы.

Следует напомнить, что в публичную политику челябинец Олег Голиков пришел в 2005 году и сразу стал техническим соперником кандидата на пост главы Челябинска Михаила Юревича. После этого некоторое время возглавлял региональное отделение "Либерально-демократической партии России" (ЛДПР) на Южном Урале. Позже перешел в "Единую Россию" и на парламентских выборах осени 2016 года начал успешно конкурировать с депутатом-"единороссом" на тот момент Владимиром Бурматовым в одномандатном округе № 190. В результате договоренностей снял свою кандидатуру с округа сразу после праймериз, взамен получив неформальную должность советника губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по развитию территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Как сообщалось, Голиков должен был курировать вопросы развития инфраструктуры прежде всего для южноуральских "запреток" - Озерска, Снежинска, Трехгорного. В настоящее время официальное место работы Голикова - заместитель директора Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. академика Е. И. Забабахина в Снежинске.

голиков олег александрович депутат законодательного собрания челябинской области 2018(2018)|Фото: Накануне.ru

Другие новости по темам: Олег Голиков, Иван Квитка, Владимир Бурматов, Михаил Юревич, Борис Дубровский, МКС Единой России
26.02.2018 10:27 Мск | Челябинск | Денис Лузин
12:27 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Экс-соперник Бурматова и Юревича получил важный пост в "ЕР"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+