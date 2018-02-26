Экс-соперник Бурматова и Юревича получил важный пост в "ЕР"

Депутат Законодательного собрания Челябинской области, заместитель секретаря челябинского регионального отделения "Единой России" Олег Голиков будет отвечать за формирование кадрового резерва в межрегиональном координационном совете (МКС) партии на Урале. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе челябинской "ЕР".

Кадровая политика партийного резерва, вопросы его формирования - важнейшее направление в деятельности МКС на Урале. Назначение Голикова на "кадры" - безусловно, знак особого доверия к кандидату со стороны руководства партии и собственно руководителя партструктуры Ивана Квитки.

"Комиссия по кадровым вопросам - экзамен для тех, кто претендует войти в состав руководящих органов региональных и местных отделений партии, занять руководящие должности в законодательных (представительных) органах госвласти субъектов и представительных органах местного самоуправления. Также комиссия проводит собеседования на должности руководителей фракций партии и членов избирательных комиссий разных уровней", - прокомментировал назначение Голикова Квитка сразу после заседания в Екатеринбурге.

Особенно важным это решение представляется в свете ряда предстоящих региональных и муниципальных избирательных кампаний, которые пройдут в Свердловской и Челябинской областях, других регионах УрФО в ближайшие годы.

Следует напомнить, что в публичную политику челябинец Олег Голиков пришел в 2005 году и сразу стал техническим соперником кандидата на пост главы Челябинска Михаила Юревича. После этого некоторое время возглавлял региональное отделение "Либерально-демократической партии России" (ЛДПР) на Южном Урале. Позже перешел в "Единую Россию" и на парламентских выборах осени 2016 года начал успешно конкурировать с депутатом-"единороссом" на тот момент Владимиром Бурматовым в одномандатном округе № 190. В результате договоренностей снял свою кандидатуру с округа сразу после праймериз, взамен получив неформальную должность советника губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по развитию территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Как сообщалось, Голиков должен был курировать вопросы развития инфраструктуры прежде всего для южноуральских "запреток" - Озерска, Снежинска, Трехгорного. В настоящее время официальное место работы Голикова - заместитель директора Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. академика Е. И. Забабахина в Снежинске.