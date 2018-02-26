"Курганмашзавод" снова просят признать банкротом

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу ОАО "Минский механический завод имени С.И. Вавилова — УК холдинга "БелОМО" на оставление без рассмотрения иска о банкротстве "Курганмашзавода". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент

Судебное заседание назначено на 5 марта.

Как ранее сообщало Накануне, белорусский завод "БелОМО" потребовал признать КМЗ банкротом из-за невыплаты по договору поставки изделий - минское предприятие отгрузило на КМЗ детали на сумму более 354 млн рублей, однако "Курганмашзавод" выплатил только около 140 млн рублей. Долг составил 212,7 млн рублей.

Тогда предприятие "Курганмашзавод" сумело избежать банкротства благодаря своему статусу монополиста.