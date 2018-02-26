На Среднем Урале из-за взрыва газового баллона семья осталась без крова

Сегодня утром на Среднем Урале в одном из частных домов прогремел взрыв с последующим пожаром. Жилище восстановлению не подлежит.

"Чудом никто из людей, в том числе несовершеннолетние, не пострадал. ЧП не носит криминальный характер, оно произошло по причине неисправного газового оборудования. Оставшимся без крова гражданам органы местной власти подыскивают временное жилье", - сообщил Накануне.RU глава пресс-службы Валерий Горелых.

По его данным, тревожное сообщение о взрыве в деревянном одноэтажном доме на улице Советской поселка Мостовское поступило в дежурную часть полиции Верхней Пышмы сегодня в 07.25 от бригады "скорой помощи".

На указанный адрес незамедлительно были направлены следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством заместителя начальника райотдела Владимира Щолокова, а также сотрудники МСЧ, представители районной администрации.

"Сыщики выяснили, что в уничтоженном огнем доме проживала семья из четырех человек: пожилая женщина по имени Мария 1947 года рождения, ее дочь по имени Елена 1977 года рождения и две внучки Эльвира и Светлана 2001 и 2013 годов рождения. Первой неладное заподозрила Эля, она услышала шипение у 50-литрового газового баллона, позвонила и рассказала об этом маме, которая в тот момент ехала на работу. Женщина велела срочно всем выбежать на улицу. Дети, к счастью, прислушались к совету мамы, тем самым спаслись. Через мгновение прогремел взрыв, а затем вспыхнул пожар. Бабушке стало плохо о того, что семья осталась без крова, с предварительным диагнозом "инфаркт" ее неотложка доставила в больницу для оказания необходимой помощи", - отметил полковник Горелых.

С пламенем огнеборцы справились в 08.40. В настоящее время по данному факту полиция Верхней Пышмы проводит проверку, по ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.