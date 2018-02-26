Путин может посетить Свердловскую область на следующей неделе

Президент России Владимир Путин может на следующей неделе посетить Свердловскую область. Об этом Накануне.RU сообщил источник, знакомый с ходом подготовки к визиту.

Точная дата, как и программа, пока неизвестны. Ранее сообщалось, что Путин может посетить Нижний Тагил. Стоит отметить, что на местном "Уралвагонзаводе" сейчас проходит подготовка к VI Всероссийскому форуму рабочей молодежи - предприятие во второй раз примет участников столь масштабного мероприятия. Недавно на заводе прошло совещание с участием представителя аппарата полномочного представителя президента в УрФО и Федерального агентства по делам молодежи. Участники встречи обсудили программу форума, транспортную логистику и многое другое.

Добавим, VI Всероссийский форум рабочей молодежи пройдет с 3 по 7 марта. В нем примут участие 300 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 70 регионов России. Это представители промышленных, транспортных и аграрных предприятий, лидеры молодежных профессиональных сообществ, лидеры советов молодых специалистов предприятий, участники проектов по формированию и развитию комфортной и безопасной среды проживания.