В Екатеринбург приедет министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

В Екатеринбург с рабочим визитом приедет министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Прибытие ожидается 2 марта, программы пребывания в регионе пока нет, но известно, что одной из темой для обсуждения станет оперативное оказание медицинской помощи, об этом Накануне.RU сообщил источник, знакомый с ходом подготовки визита.

Посетит ли Скворцова Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) - неизвестно, но отметим, что руководитель профильного вуза долгое время остается в "подвешенном" состоянии. Ольга Ковтун, которая 22 ноября 2017 года была выбрана новым ректором УГМУ, до сих пор не избавилась от приставки "исполняющей обязанности". 11 декабря 2017 года в интервью Накануне.RU Ольга Ковтун сообщила, что документы из Министерства здравоохранения РФ по ее утверждению в должности поступят в течение нескольких недель, однако на сегодняшний день ситуация не изменилась.