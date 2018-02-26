В Югре фура слетела с трассы и врезалась в кемпинг

Крупная авария в Нефтеюганском районе: фура слетела с дороги и врезалась в кемпинг, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского управления МВД.

ДТП случилось сегодня в 7.30 на 575 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, вблизи Салыма. Водитель фуры 47-летний "Freightliner" ехал со стороны столицы округа в Тюмень.

Он нарушил дистанцию и столкнулся с ехавшим в попутном направлении и сворачивавшим налево "Kia Cerato", которым управлял 40-летний югорчанин. После этого фура врезалась в придорожный кемпинг. Люди не пострадали.