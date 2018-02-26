Бывшего мэра Кунгура понизили в должности

Бывшая глава Кунгура Лариса Елтышева назначена аудитором Контрольно-счетной палаты города, сообщили Накануне.RU в городской думе.

Решение было принято депутатами на очередном заседании городского парламента, которое состоялось 22 февраля. К своим обязанностям Лариса Елтышева приступила с сегодняшнего дня. Она заменяет аудитора Анну Васильевич, которая ушла в декретный отпуск.

Напомним, Лариса Елтышева возглавила Кунгур в 2015 г. Ранее она занимала пост председателя контрольно-счетной палаты города.

15 сентября 2017 г. Лариса Елтышева подписала постановление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Желание уйти в отставку было связано с предложением перейти в краевую администрацию в качестве советника. 21 сентября отставку Елтышевой утвердили депутаты думы.

Нового главу Кунгура народные избранники утвердили на декабрьском заседании. Им стал бывший директор "Водоканала", первый заместитель главы города Сергей Гордеев.