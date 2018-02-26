На Южном Урале главу поселения приговорили к условному сроку за получение взятки за дорожные плиты

В Челябинской области главу Буринского сельского поселения Альфию Юсупову приговорили к условному сроку за получение взятки и превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2015 году она получила 25 тыс. руб. за незаконную передачу индивидуальному предпринимателю 40 железобетонных дорожных плит, являющихся дорожным покрытием к школе.

В результате индивидуальным предпринимателем было демонтировано и вывезено 8 железобетонных дорожных плит рыночной стоимостью 16 тыс. рублей, которыми он в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Суд приговорил главу села к 5,6 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере 100 тыс. рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок 4 года.