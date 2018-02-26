"Корпорация развития" заказала "ревизию" шестистороннего соглашения своей "дочке"

в этот день
27.02.18
01:26
В Екб.03:26
Олимпийский чемпион ответил на статью NY Post о "хоккеистах без страны"
Путин может посетить Свердловскую область на следующей неделе
СКР считает справедливым приговор фигурантам дела "Дальспецстроя"
Главное
Грудинин, Титов и Собчак "бойкотировали" Жириновского на первых дебатах

Тема дня
Не OAR, а "Красная машина" В финале Олимпиады 2018 года Россия обыграла Германию, а победила неизвестная команда OAR. В США "Красную машину" назвали "командой без страны", а российских журналистов больше заинтересовало, почему в трансляции на Америку триколор и обозначение RUS были якобы сохранены.
26.02.2018
от издателя  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
21.02.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Новые "майские указы" – хорошо забытые старые? СМИ пишут о том, что в Кремле активно ведется обсуждение и подготовка новых поручений президента – "майских указов 2.0". Пока предполагается, что основной упор будет делаться на борьбу с бедностью. Так, Минфин предложил реформировать систему социальной поддержки и перейти на "адресную соцпомощь". Настораживает, что в "команде мечты" ярый сторонник таких методов – Алексей Кудрин…
26.02.2018
экономика ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В соцсетях появились первые спутниковые снимки новейших истребителей Су-57, которые прибыли в Сирию
"Картошку жарили, а потом тр...сь". На Южном Урале задержали педофила, который насиловал детдомовцев в присутствии воспитателя
В Тюменской области на карантин закрыли 181 школу
Срочно! В Кургане задержан начальник управления ФНС Владимир Рыжук
Ритейлеры заявили об угрозе закрытия аптек в малых городах
Академики РАН направили Путину повторное письмо о "некомпетентности ФАНО"
Красная – Советская – Российская армия: 100 лет славной истории
После изнасилования детей на Южном Урале Генпрокуратура поручила проверить детдома Уральского региона
Голосование
Выступление России на ОИ-2018 - поражение или победа?

Поражение, выступили очень слабо

С учетом давления - победа

Это поражение чиновников, но победа спортсменов

Я не следил за Олимпиадой/мне неинтересно


Результаты 122

"Корпорация развития" заказала "ревизию" шестистороннего соглашения своей "дочке"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Спортивно-оздоровительный комплекс Новый Уренгой (2018) | Фото: Пресс-служба Корпорации развития

"Корпорация развития" (бывшая корпорация "Урал промышленный - Урал Полярный") провела закупку на оказание услуг по мониторингу исполнения шестистороннего соглашения, подписанного регионами-акционерами, уральским полпредством и "Транснефтью". За мониторинг, а также анализ причин отклонений параметров реализации от условий соглашения, "КР" заплатит 7,3 млн руб. Исполнитель контракта должен проверить расходование корпорацией средств, выделенных на возведение объектов, уточнили в набсовете. На деле "инспектировать" "Корпорация развития" будет сама себя - конкурс выиграла дочерняя структура общества, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Решение о привлечении "Корпорации развития" к строительству инфраструктурных объектов нефтепровода "Заполярье — Пурпе" было принято в 2011 г. Предполагалось, что в период с 2012 г. по 2017 г. "Корпорация развития" построит ряд инфраструктурных объектов для обслуживания нефтепровода. Однако в изначально поставленные сроки завершить строительство не удалось. Например, только в декабре на стройку спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) в Новом Уренгое зашел очередной подрядчик: контракт "Строительной компании Развития" стоимостью 440,7 млн руб. получил "Уралстройинвест". СОК, напомним, должен был быть сдан в третьем квартале 2016 г. Еще раньше, в начале 2016 г., в эксплуатацию планировалось ввести полигон утилизации промышленных и твердых бытовых отходов Тазовского района. Новый срок сдачи объекта - июнь 2018 г.

полигон ТБО в Тазовском районе, шестистороннее соглашение(2018)|Фото: Пресс-служба Корпорации развития

Полигон для утилизации ТБО

На январском совещании в администрации Нового Уренгоя глава "КР" Сергей Черняев обозначил новые сроки сдачи объектов: до конца 2018 года в поселке Коротчаево будет введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс, в этом году планируется завершить основную часть работ по строительству детского сада.

"Корпорация развития" решила провести мониторинг исполнения всех пунктов соглашения и привлекла для этого подрядчика. По условиям закупки исполнитель вместе с управлением специальных программ "КР" организует "информационное и методологическое обеспечение" исполнения соглашения. В течение 2018 г. он обязан проводить мониторинг исполнения соглашения, анализировать причины отклонений параметров реализации от условий, определенных соглашением, готовить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и вносить предложения по правовым и экономическим механизмам реализации соглашения и его корректировке. Работу "КР" оценила в 489 тыс. руб. в месяц или 7,3 млн руб. за весь срок исполнения работы.

Закупка в конце января проведена у единственного поставщика, следует из документов, размещенных на сайте zakupki.gov.ru. Как стало известно Накануне.RU, победу одержала компания "СеверСетьРазвитие", 100% которой принадлежит "КР". По условиям договора все отчеты исполнителя носят конфиденциальный характер, однако "СеверСетьРазвитие" имеет право с согласия заказчика привлекать к исполнению работ третьих лиц. Эти расходы "КР" обязуется компенсировать дополнительно.

Спортивно-оздоровительный комплекс Новый Уренгой(2018)|Фото: Пресс-служба Корпорации развития

Будущий спортивно-оздоровительный комплекс в Новом Уренгое

Директор компании "СеверСетьРазвитие", глава наблюдательного совета "Корпорации развития" Виктор Гузь рассказал Накануне.RU, что в ходе мониторинга планируется также оценить эффективность и полноту использования финансовых ресурсов, выделенных "КР" на строительство социальной инфраструктуры.

"Со стороны корпорации в рамках шестистороннего соглашения выставлены определенные требования и задачи. В рамках этих задач осуществляется мониторинг и внесение предложений для акционеров и "КР" по дальнейшему развитию СШХ и эффективному исполнению шестистороннего соглашения", - сказал Гузь, добавив, что на сегодняшний день "СеверСетьРазвитие" не планирует привлекать в работе третьих лиц.

Виктор Гузь отметил, что строительство объектов сейчас идет в соответствии с новым графиком исполнения соглашения, задержек нет.

"Готовность очистных сооружений - 70%, физкультурно-оздоровительного комплекса - 90%. Для ряда объектов мы ищем подрядчиков, потому что на ряде объектов тендеры выиграли компании, не справившиеся со своей задачей. У корпорации были проблемы, но пришло адекватное руководство и мы вошли в график", - рассказал глава набсовета.

Добавим, на сегодняшний день сданы в эксплуатацию два 36-квартирных жилых дома, газовая котельная с инженерными сетями в поселке Коротчаево, 186-квартирный дом в Новом Уренгое, построенные по шестистороннему соглашению.

Напомним, "Корпорацию развития" в ноябре 2017 г. возглавил бывший председатель совета директоров ГСК "Югория" Сергей Черняев. Бывший руководитель Сергей Новицкий покинул структуру.

Другие новости по темам: Корпорация развития, урал промышленный - урал полярный, шестистороннее соглашение
26.02.2018 13:19 Мск | Екатеринбург | Алёна Ласкутова
15:19 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

"Корпорация развития" заказала "ревизию" шестистороннего соглашения своей "дочке"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+