"Корпорация развития" заказала "ревизию" шестистороннего соглашения своей "дочке"

"Корпорация развития" (бывшая корпорация "Урал промышленный - Урал Полярный") провела закупку на оказание услуг по мониторингу исполнения шестистороннего соглашения, подписанного регионами-акционерами, уральским полпредством и "Транснефтью". За мониторинг, а также анализ причин отклонений параметров реализации от условий соглашения, "КР" заплатит 7,3 млн руб. Исполнитель контракта должен проверить расходование корпорацией средств, выделенных на возведение объектов, уточнили в набсовете. На деле "инспектировать" "Корпорация развития" будет сама себя - конкурс выиграла дочерняя структура общества, передает корреспондент Накануне.RU.

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Решение о привлечении "Корпорации развития" к строительству инфраструктурных объектов нефтепровода "Заполярье — Пурпе" было принято в 2011 г. Предполагалось, что в период с 2012 г. по 2017 г. "Корпорация развития" построит ряд инфраструктурных объектов для обслуживания нефтепровода. Однако в изначально поставленные сроки завершить строительство не удалось. Например, только в декабре на стройку спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) в Новом Уренгое зашел очередной подрядчик: контракт "Строительной компании Развития" стоимостью 440,7 млн руб. получил "Уралстройинвест". СОК, напомним, должен был быть сдан в третьем квартале 2016 г. Еще раньше, в начале 2016 г., в эксплуатацию планировалось ввести полигон утилизации промышленных и твердых бытовых отходов Тазовского района. Новый срок сдачи объекта - июнь 2018 г.

Полигон для утилизации ТБО

На январском совещании в администрации Нового Уренгоя глава "КР" Сергей Черняев обозначил новые сроки сдачи объектов: до конца 2018 года в поселке Коротчаево будет введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс, в этом году планируется завершить основную часть работ по строительству детского сада.

"Корпорация развития" решила провести мониторинг исполнения всех пунктов соглашения и привлекла для этого подрядчика. По условиям закупки исполнитель вместе с управлением специальных программ "КР" организует "информационное и методологическое обеспечение" исполнения соглашения. В течение 2018 г. он обязан проводить мониторинг исполнения соглашения, анализировать причины отклонений параметров реализации от условий, определенных соглашением, готовить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и вносить предложения по правовым и экономическим механизмам реализации соглашения и его корректировке. Работу "КР" оценила в 489 тыс. руб. в месяц или 7,3 млн руб. за весь срок исполнения работы.

Закупка в конце января проведена у единственного поставщика, следует из документов, размещенных на сайте zakupki.gov.ru. Как стало известно Накануне.RU, победу одержала компания "СеверСетьРазвитие", 100% которой принадлежит "КР". По условиям договора все отчеты исполнителя носят конфиденциальный характер, однако "СеверСетьРазвитие" имеет право с согласия заказчика привлекать к исполнению работ третьих лиц. Эти расходы "КР" обязуется компенсировать дополнительно.

Будущий спортивно-оздоровительный комплекс в Новом Уренгое

Директор компании "СеверСетьРазвитие", глава наблюдательного совета "Корпорации развития" Виктор Гузь рассказал Накануне.RU, что в ходе мониторинга планируется также оценить эффективность и полноту использования финансовых ресурсов, выделенных "КР" на строительство социальной инфраструктуры.

"Со стороны корпорации в рамках шестистороннего соглашения выставлены определенные требования и задачи. В рамках этих задач осуществляется мониторинг и внесение предложений для акционеров и "КР" по дальнейшему развитию СШХ и эффективному исполнению шестистороннего соглашения", - сказал Гузь, добавив, что на сегодняшний день "СеверСетьРазвитие" не планирует привлекать в работе третьих лиц.

Виктор Гузь отметил, что строительство объектов сейчас идет в соответствии с новым графиком исполнения соглашения, задержек нет.

"Готовность очистных сооружений - 70%, физкультурно-оздоровительного комплекса - 90%. Для ряда объектов мы ищем подрядчиков, потому что на ряде объектов тендеры выиграли компании, не справившиеся со своей задачей. У корпорации были проблемы, но пришло адекватное руководство и мы вошли в график", - рассказал глава набсовета.

Добавим, на сегодняшний день сданы в эксплуатацию два 36-квартирных жилых дома, газовая котельная с инженерными сетями в поселке Коротчаево, 186-квартирный дом в Новом Уренгое, построенные по шестистороннему соглашению.

Напомним, "Корпорацию развития" в ноябре 2017 г. возглавил бывший председатель совета директоров ГСК "Югория" Сергей Черняев. Бывший руководитель Сергей Новицкий покинул структуру.