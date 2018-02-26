Фигурист Морозов проигнорировал закрытие ОИ-2018 из-за запрета российского флага

Фигурист Владимир Морозов, завоевавший серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в паре с Евгенией Тарасовой, проигнорировал церемонию закрытия Игр.

"Я сразу сказал, что пойду на закрытие, если нам разрешат пройти на нем под нашим флагом. Этого не случилось, поэтому я и не участвовал в церемонии", - пояснил спортсмен РИА Новости.

Также на параде команд-участниц Олимпиады 25 февраля отсутствовали российские хоккеисты, выигравшие в тот же день золото турнира. Вместо этого игроки отправились на командный ужин с семьями.

Напомним, исполком МОК не разрешил российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии Олимпийских игр. На решение повлияли два проваленных российскими олимпийцами допинг-теста. В связи с этим сборная России прошла под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.