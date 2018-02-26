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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
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от издателя  |  комментариев: 4


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26.02.2018 09:35 Мск (11:35 Екб)
политика | За рубежом
Президент Южной Кореи встретился с находящимся под санкциями северокорейским генералом
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Ким Юн Чоль (в центре) прибывает в Южную Корею (2018) | Фото: www.japantimes.co.jp

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин за несколько часов до закрытия Олимпиады в Пхёнчхане провёл переговоры с высокопоставленным северокорейским генералом Ким Юн Чолем.
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Издание The Japan Times передаёт, что об этой встрече не сообщалось заранее. Ким Юн Чоль находится под международными санкциями, так как считается инициатором потопления корвета "Чхонан" в 2010 г. Пхеньян заявляет о своей непричастности к атаке южнокорейского корабля и гибели 46 моряков. Однако демонстранты из числа активистов консервативных партий провели несколько акций протеста и призывали арестовать Ким Юн Чхоля. Стоит отметить, что генерал подвергнут именно односторонним южнокорейским санкциям, в списке лиц, к которым применяются санкции Совбеза ООН, он не упоминается. Тем не менее, Мун Чжэ Ин счёл возможность впустить Кима на территорию страны и встретиться с ним.

Ким Юн Чоль (в центре) прибывает в Южную Корею(2018)|Фото: www.japantimes.co.jp

По данным президентской администрации, Мун Чжэ Ина Ким рассказал о готовности КНДР к переговорам с США.

Открытие Олимпиады посетил глава парламента КНДР Ким Ён Нам и вице-президент США Майкл Пенс, на закрытии присутствовали восемь северокорейских чиновников и дочь президента США Иванка Трамп. Однако прямых контактов между делегатами из Северной Кореи и США не было.

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26.02.2018 09:35 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:35 Екб


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Президент Южной Кореи встретился с находящимся под санкциями северокорейским генералом
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