Президент Южной Кореи встретился с находящимся под санкциями северокорейским генералом

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин за несколько часов до закрытия Олимпиады в Пхёнчхане провёл переговоры с высокопоставленным северокорейским генералом Ким Юн Чолем.

Издание The Japan Times передаёт, что об этой встрече не сообщалось заранее. Ким Юн Чоль находится под международными санкциями, так как считается инициатором потопления корвета "Чхонан" в 2010 г. Пхеньян заявляет о своей непричастности к атаке южнокорейского корабля и гибели 46 моряков. Однако демонстранты из числа активистов консервативных партий провели несколько акций протеста и призывали арестовать Ким Юн Чхоля. Стоит отметить, что генерал подвергнут именно односторонним южнокорейским санкциям, в списке лиц, к которым применяются санкции Совбеза ООН, он не упоминается. Тем не менее, Мун Чжэ Ин счёл возможность впустить Кима на территорию страны и встретиться с ним.

По данным президентской администрации, Мун Чжэ Ина Ким рассказал о готовности КНДР к переговорам с США.

Открытие Олимпиады посетил глава парламента КНДР Ким Ён Нам и вице-президент США Майкл Пенс, на закрытии присутствовали восемь северокорейских чиновников и дочь президента США Иванка Трамп. Однако прямых контактов между делегатами из Северной Кореи и США не было.