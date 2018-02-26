СКР считает справедливым приговор фигурантам дела "Дальспецстроя"

Следственный комитет России считает справедливым приговор фигурантам дела "Дальспецстроя". Речь идет о злоупотреблениях при строительстве космодрома "Восточный".

Напомним, сегодня бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман был приговорен к 12 годам лишения свободы, его сын Михаил Хризман - к пяти с половиной годам колонии, а главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин - к семи годам. Экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов получил шесть лет колонии. Кроме того, суд постановил взыскать 5,16 миллиарда рублей с Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина по иску "Роскосмоса".

"СК России считает справедливым приговор Дальневосточного окружного военного суда, который посчитал объективными и достаточными доказательства следствия по делу о хищениях свыше 5 млрд руб. при строительстве космодрома "Восточный", - сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Напомним, адвокаты осужденных уже заявили, что приговоры их подзащитным будут обжалованы.