Талисманом юниорского чемпионата мира по хоккею стал бурый мишка

Талисманом юниорского чемпионата мира по хоккею, который пройдет на Южном Урале с 19 по 29 апреля, стал бурый мишка в хоккейной майке и с клюшкой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Как рассказал вице-губернатор Вадим Евдокимов, разработку талисмана доверили профессиональным дизайнерам.

"В настоящий момент талисман согласован российской и международной федерацией хоккея. Бурый медведь – это символ нашего государства, известный иностранцам персонаж, с которым ассоциируется Россия. В связи с тем, что турнир у нас юниорский, получился плюшевый бурый мишка. Мы надеемся, что этот талисман принесет удачи всем участникам турнира", – отметил он.

В настоящий момент в группе чемпионата "ВКонтакте" можно предложить свой вариант имени талисмана. Автор имени станет обладателем билетов на финал чемпионата.